Retroscena Maignan, Moretto: "La Juventus aveva messo sul piatto un'offerta superiore a quella del Milan"

Nelle scorse settimane Mike Maignan ha rinnovato col Milan fino al 30 giugno 2031, facendo felici tutti i tifosi e l'ambiente rossonero. Nei mesi precedenti, quando il contratto era ancora in scadenza, il portiere francese era stato contattato anche dalla Juventus. Questo il retroscena raccontato da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Un retroscena: vi confermo di come tra novembre e dicembre la Juve avesse contattato Mike Maignan e avesse messo sul piatto la possibilità di guadagnare un certo stipendio, che era simile, di poco superiore, rispetto a quello che guadagna nel Milan dopo il recente rinnovo. Però la Juventus ha chiamato l’entourage di Maignan, ha chiesto a Maignan di potersi sedere con lui per parlare di un futuro insieme. Maignan però in quel momento lì ha preso tempo dicendo chiaramente che la sua priorità era il Milan: ha fatto capire alla Juventus che le strade non si sarebbero potute incontrare. Poi tutti sappiamo come è andato a finire, ha rinnovato con il Milan fino 2030+1”.