Pellegatti sta con Allegri: “L’anno scorso alla 27° la prima era a 56 punti, saremmo stati a -2”

vedi letture

Nel canale YouTube di Sandro Sabatini c'è stato ospite Carlo Pellegatti che ha parlato dei tifosi che vorrebbero Allegri via dal Milan. Questo il suo commento:

"Andiamo a vedere, perchè noi siamo intellettualmente onesti, se hanno delle ragioni. Ad esempio dicono che il Milan non avendo giocato le coppe doveva stare attaccato di più. Io dico una cosa, però bisogna portare le prove. C'è un dato di fatto che bisogna conoscere: l'anno scorso in testa alla classifica c'era l'Inter a 57 alla 27° giornata. Seguiva il Napoli a 56, quindi il Milan l'anno scorso sarebbe stato in terza posizione a 54 punti. Se l'Inter vince 21 partite e ne pareggia 1, come anche l'altro anno quando il Napoli era a 68, ma è -2 dall'anno dello scudetto, che in questo momento era a 56. Quindi il cammino del Milan è stato autorevole. E attenzione, ricordiamoci la squadra dello scudetto. Quest'anno il Milan è a 54 senza Leao e Pulisic che non stanno bene. Questo mi sento di dire a difesa di Allegri"