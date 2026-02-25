Sondaggio YouTrend sull’operato arbitrale: il 77% lo definisce inadeguato, il 36% pensa che l’Inter sia agevolata

Il quotidiano torinese Tuttosport riporta sul proprio profilo Instagram uno studio di YouTrend, uno degli istituti statistici più importanti in Italia, fatto tramite un sondaggio. Tra il 16 e il 18 febbraio (in pieno caso Bastoni) ha somministrato un questionario piuttosto semplice, per chiedere un parere sugli arbitri. E i tifosi di calcio hanno risposto in modo spietato perché per il 77% lo ha definito poco o per nulla adeguato il loro operato. Il sondaggio è stato realizzato in modo scientifico, prendendo un campione di popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. E dai risultati sono stati esclusi coloro i quali dichiaravano nella domanda introduttiva rispondevano di non essere interessati al calcio.

Gli altri sono stati divisi fra tifosi, ovvero coloro i quali seguono, allo stadio o in tv, la loro squadra del cuore e spettatori occasionali, ovvero coloro i quali guardano solo ogni tanto una partita e non si definiscono tifosi. Leggere il sondaggio per categorie fa emergere qualche sensibile differenza, peraltro prevedibile, cioè gli “occasionali” sono leggermente più teneri con gli arbitri, probabilmente perché non influenzati dal fattore emotivo di soffrire per una sconfitta in una partita condizionata da un episodio arbitrale. Ma c’è una tendenza piuttosto solida nel condannare la prestazioni degli arbitri da parte di chiunque segua il calcio, con qualsiasi coinvolgimento, visto che una larga maggioranza (56%) comunque boccia la squadra di Rocchi, nel computo complessivo.

In merito alle squadre, il 51% dei tifosi crede che l'Inter sia la squadra favorita dagli episodi arbitrali riseptto alle altre e stessa cosa per il 21% degli occasionali, per un totale del 36%. Solo l'1% dei tifosi crede che il Milan sia favorito e il 2% dei tifosi occasionali per un totale del 3%.