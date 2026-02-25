Brutte notizie in casa Real: Mbappe assente per la partita contro il Benfica
Questa sera si giocheranno i ritorni degli altri quattro play-off di Champions League: Atalanta-Borussia Dortmund, Juventus-Galatasaray, Real Madrid-Benfica e PSG-Monaco. I Merengues ospiteranno la squdra di Jose Mourinho per una partita che si annuncia incandescente visto il precedente di una settimana fa. Si partirà da un parziale di 1-0 per i Blancos che hanno tutti i favori del pronostico e che però dovranno fare a meno della propria stella francese kylian Mbappe. L'attaccante non è stato neanche convocato per un problema al ginocchio sinistro che lo terrà ai box anche per la prossima sfida di campionato contro il Getafe.
I CONVOCATI
Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Difensori: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy
Centrocampisti: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago
Attaccanti: Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono
