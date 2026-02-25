Messi rivela: “La Spagna mi voleva, ma il mio desiderio è sempre stato l’Argentina”

vedi letture

Ospite al podcast Miro de Atras, la Pulce ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di vari temi come il suo arrivo al Barcellona, la sua carriera, i trofei vinti e tante altre cose. Inoltre ha svelato un grande retroscena sulla nazionale, rivelando che quando era al Barcellona la Federcalcio Spagnola ha provato a convincere il 10 a vestire la maglia della Roja. Queste le sue parole sull'accaduto:

"A un certo punto è arrivato qualcosa dalla Spagna. Giocavo già per il Barcellona e loro in un certo senso lo avevano accennato. È normale, è successo a molti ragazzi all'epoca. Anche se sono argentino, ovviamente, ero andato al Barcellona quando ero molto giovane e lì ho fatto gran parte del mio percorso di crescita, quindi la possibilità c'era, poteva succedere. Ma beh, il mio desiderio è sempre stato l'Argentina".