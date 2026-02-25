Champions League, alla Juve serve un miracolo, ma Spalletti ritrova Bremer e Yildiz

Questa sera la Juventus giocherà davanti ai propri tifosi il ritorno del play-off di Champions League contro il Galatasaray. All'andata fu una Caporetto, 5-2 per i turchi che hanno messo un piede e mezzo tra le migliori sedici della competizione. I gol da recuperare sono tre, per andare ai supplementari, e quattro per passare, un'impresa ai limiti dell' impossibile.

Eppure, nonostante ciò, Spalletti può sorridere perchè dopo gli ultimi acciacchi, sia Bremer che Yildiz sono recuperati. Se tre gol sono una montagna da scalare quasi insormontabile, farlo senza i due leder della suadra sarebbe stato praticamente impossibile, ma per fortuna della Juve e dei suoi tifosi, almeno questo rischio è stato sventato.