Milan con il doppio regista a Cremona? Per Allegri, Jashari può coesistere con Modric

Ardon Jashari ha giocato 90 minuti contro il Como e 74 contro il Parma, per un totale di 164 minuti, quasi tanti quanti ne aveva collezionati nelle altre partite di questa Serie A. Questo è un numero che è destinato però a salire perchè tutto lascia pensare che lo svizzero sarà in campo anche domenica alle 12.30 nella gara valida per la 27^ giornata di campionato in casa della Cremonese.

CON MODRIC - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'infortunio di Ruben Loftus-Cheek, out almeno un paio di mesi, gli permetterà di trovare sicuramente molto più spazio in campo. Qualcuno aveva dei dubbi sulla sua coesistenza con Luka Modric, ma le ultime due partite hanno detto che i due possono giocare insieme. Il primo ad esserne convinto è Massimiliano Allegri che ha apprezzato come lo svizzero e il croato si sono mossi in campo, alternando spesso le proprie posizioni. Il futuro prossimo del Milan a centrocampo potrebbe essere quindi con il doppio regista.

IN CRESCITA - Jashari spera finalmente di poter dimostrare le sue qualità con continuità dopo una prima parte in cui ha faticato parecchio soprattutto a causa del grave infortunio al perone rimediato a fine agosto in allenamento in seguito ad uno scontro di gioco con Gimenez. E' servito tanto tempo per recuperare, ma ora il peggio è alle spalle. Nelle ultime settimane, Ardon ha poi dimostrato di essere cresciuto molto a livello fisico e proprio per questo ora Allegri gli sta dando più spazio.