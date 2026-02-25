Pellegatti sconcertato dall'analisi fatta ad Open Var sul gol del Parma contro il Milan

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato gli audio che abbiamo sentito ad Open Var, durante la decisione della convalida del gol di Troilo in Milan-Parma. Queste le sue parole:

"È incredibile! Tutti gli ex arbitri interpellati hanno detto all'unanimità che il gol era da annullare. Da adesso bisognerà dire prima chi c'è in sala var e poi il resto, perchè decide il var. Se l'arbitro è il più bravo del mondo, o il contrario, allora decide il var. Signori non va bene così! Non è possibile, l'arbitro già non doveva essere richiamato e in più il var alla fine decide lui. Voglio vedere il prossimo blocco che faranno sul portiere se lo annullano. Devono spiegarci chi comanda, chi dirige la partita, se sono uno, se sono tre o se sono cinque. Chissà il Milan come l'h presa"