Pasotto: "Il ricorso all'arrivo in prestito di Füllkrug è una prova evidente di quanto il ruolo della punta sia lacunoso"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan del prossimo futuro: "La prossima stagione, al netto della matematica che deve ancora certificarlo, il Diavolo giocherà in Europa e quindi occorrerà aumentare il numero di armadietti a Milanello. Come migliorare la rosa? Nell'ambito dell'attuale 3-5-2 le posizioni più delicate, quelle che necessiterebbero in prima battuta di essere rafforzate, sono quattro: la casella del centravanti, i due esterni e la difesa. Il centravanti è un problema che il Milan si porta dietro da anni, tamponato prima con Ibra e poi con Giroud, ma affrontato dal club molto relativamente in termini di progetto quanto meno a medio termine. Quando il Diavolo ci ha provato, ha fatto flop (Gimenez). Allegri ha rimescolato più volte le carte, un po' per scelta e soprattutto per necessità, ma il ricorso all'arrivo in prestito di Füllkrug è una prova evidente di quanto il ruolo sia lacunoso.

Sulla corsia destra, dietro il titolare indiscusso Saelemaekers, c'è Athekame. Un profilo interessante ma acerbo. Avrebbe bisogno di crescere con più calma e non di avere responsabilità eccessive quando ci sono in ballo lo scudetto o i milioni della Champions. Anche a sinistra il reparto è a mezzo servizio. Bartesaghi ha strappato la titolarità a Estupinan, che però non si sta rivelando all'altezza quando viene coinvolto. In uno dei tre posti davanti a Maignan, infine, occorre un centrale di spessore ed esperienza. Queste le esigenze primarie. Una squadra che ambisce al titolo e a un cammino europeo dignitoso, deve elevare il livello dei riservisti".