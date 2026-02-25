Ramazzotti annuncia: "Ecco quando si giocherà il derby tra Milan e Inter"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul prossimo derby di Milano, in programma nella 28esima giornata di Serie A tra sabato 7 e domenica 8 marzo: "Il derby di Milano si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45: la partita è uno dei big-match della stagione di Dazn e la data sarà ufficializzata venerdì, quando la Lega Calcio Serie A ufficializzerà il calendario degli anticipi e posticipi delle prossime giornate. Dopo l'eliminazione di stasera dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo, però, non ci saranno sorprese e la possibilità di un anticipo al sabato alle 18 (ipotesi che sarebbe stata presa in considerazione solo con i nerazzurri promossi agli ottavi e impegnati martedì 10 nel match d'andata) non è più attuale.

La formazione di Chivu, dunque, la prossima settimana disputerà la semifinale d'andata di Coppa Italia martedì 3 marzo a Como e poi avrà in calendario il derby domenica 8. La stracittadina milanese si disputerà in casa del Diavolo e di fatto il Meazza è già sold out. All'andata la formazione di Allegri si era imposta per 1-0. Adesso Barella e compagni dovranno tenere a distanza i rossoneri che sono secondi in classifica, ma a ben dieci lunghezze di distanza dalla vetta".