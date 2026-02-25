F. Galli: "Io dico sempre che per poter vedere un calcio di un certo tipo c’è bisogno che qualcuno provi a far la partita"

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera sul campionato del Milan: “Quelle dietro stanno correndo. Abbiamo un bel margine di vantaggio sulla Juventus. Al di là di tutto cerchiamo di essere un po’ più realisti. Io credo che le squadre da cui dobbiamo guardarci siano Napoli, Roma e Juventus. Il Como sì è a un punto dalla Juventus però secondo me sta correndo molto ed è difficile che possa tenere questo passo fino alla fine. Il Milan è una squadra pragmatica. Con il Como all’andata ci hanno un po’ preso a pallate, poi abbiamo fatto tre gol di una bellezza diversa. Io dico sempre che per poter vedere un calcio di un certo tipo c’è bisogno che qualcuno provi a far la partita. E allora diventa difficile prendere una posizione. Per me il calcio migliore è quello di dominio e di fraseggio.

Sembra che sia oggettivo che lì davanti, al di là del gol di Leao, non siano al miglior momento della loro carriera, non è il miglior attacco che il Milan può presentare. L’abitudine a fare un certo tipo di gioco e provare sempre ad attaccare le difese schierate ci potrebbe aiutare, avere sempre quell’atteggiamento. L’anno scorso potevamo perdere contro chiunque, quest’anno possiamo vincere contro chiunque“.