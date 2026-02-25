Assegnato il premio di laurea intitolato al giornalista Mario Sconcerti

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - È stato assegnato il premio di laurea intitolato a Mario Sconcerti, fortemente voluto dalla Fondazione Museo del Calcio "per onorare uno dei più grandi giornalisti sportivi del dopoguerra", come sottolinea il presidente del museo di Coverciano, Matteo Marani. "Abbiamo istituito questa borsa di studio - ha proseguito Marani - unendo tre amori di Sconcerti come la storia, lo sport e Firenze. Voglio ringraziare i consiglieri della Fondazione Museo del Calcio per aver accettato l'idea di creare un premio per omaggiare il ricordo di un intellettuale del nostro sport, che non a caso fa parte della Hall of Fame del calcio italiano".

A vincere il premio - finanziato dal Museo del Calcio e indetto dall'Università di Firenze - è stato Lorenzo Topello, con la tesi 'Calcio e politica: Brasile e Argentina (1945-2022)'. L'opera è stata scelta dalla commissione esaminatrice - di cui faceva parte anche Marina Sconcerti, figlia di Mario - come la più meritevole, secondo il titolo del premio di laurea che era 'Leggere il calcio: fonti e strumenti per la ricerca storica attraverso il giornalismo sportivo'. (ANSA).