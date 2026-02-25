Gozzini: "Jashari è la novità pronta a prendersi la scena: per agevolarne l’ingresso in campo si è scomodato addirittura un Pallone d’oro"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari, centrocampista del Milan: "Nelle ultime due partite rossonere Ardon Jashari ha giocato quasi quanto in tutto il resto del campionato: novanta minuti contro il Como e altri 74 con il Parma, per un totale di 164 minuti di utilizzo. In tutto il resto della Serie A si era visto per 205 minuti. Se giocherà contro la Cremonese, come tutto lascia pensare, supererà in sole due settimane l’impegno di tutti gli altri sei mesi al Milan.

Si capisce che è arrivato il suo momento e l’infortunio di Loftus-Cheek non può che aprirgli le porte del campo, finora chiuse dall’intoccabile coppia Modric-Rabiot e dalla presenza di un mediano muscolare come Fofana o di un centrocampista di qualità come Ricci, più avvezzo alle dinamiche del nostro campionato. Ora invece è Jashari la novità pronta a prendersi la scena: per agevolarne l’ingresso in campo si è scomodato addirittura un Pallone d’oro. Modric si è fatto un po’ più in là, lasciando che fosse Ardon a muoversi in una posizione più centrale: Luka si è allargato nel ruolo di mezzala. In altre occasioni i due si sono alternati: la versione più corretta è parlare di un doppio regista".