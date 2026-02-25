Pastore incredulo: “Piccinini dice ‘Per me è fallo’, perché interviene il VAR?”

Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così dell'episodio del gol del Parma e dell'on-field review:

"Nel calcio ideale che piace a me, che prevede un annullamento o una concessione di un rigore solo in caso di omicidio in area di rigore, il fallo di Troilo su Bartesaghi non c'è, sul blocco di Valenti dico per me non c'è ma se l'arbitro Piccinini, con una cert dose di ragione, da il fallo e dal labiale dice 'Per me è fallo', non capisco perchè intervenga il VAR"