La polemica Prestianni-Vinicius rende ancor più teso l'appuntamento di stasera tra Real e Benfica

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il Real Madrid stasera non potrà schierare Kylian Mbappé nella partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica, sconfitto 1-0 all'andata a Lisbona. Il francese, rilevano i media spagnoli, continua ad avere problemi al ginocchio sinistro e non potrà nemmeno sedersi in panchina, preparandosi piuttosto ad una assenza prolungata per arrivare alla completa guarigione e tornare in forma per la fase decisiva della stagione e in vista dei Mondiali. Ieri, il tecnico delle merengue, Alvaro Arbeloa, aveva detto in conferenza stampa che Mbappè sarebbe stato disponibile e invece è arrivato lo stop.

In attacco ci sarà quindi solo Vinicius jr, che nella gara di andata ha segnato per poi denunciare l'argentino Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti, innescando una polemica che rende ancor più teso l'appuntamento di stasera. (ANSA).