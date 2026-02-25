Impresa Bodo contro l'Inter: anche i quotidiani sportivi americani esaltano i norvegesi

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'impresa del Bodo/Glimt, capace di eliminare l'Inter dalla Champions League, ha fatto tanto rumore da attraversare l'oceano e finire sulle pagine di 'The Athletic', rubrica sportiva del New York Times, che dedica un lungo pezzo alla squadra di una città la cui popolazione potrebbe stare tutta comodamente seduta a San Siro. Se i media di casa non possono non esaltare il risultato ottenuto da Hauge e compagni - che dopo sei delle otto partite della fase campionato della Champions erano 32/i in classifica, senza alcuna vittoria -, quella di ieri sera è in generale sottolineata come un momento unico nella storia del maggior torneo Uefa per club. Sull'Equipe, ad esempio sono messe in evidenza le statistiche di Opta, secondo cui il Bodo, prima delle ultime due partite della fase campionato, aveva solo lo 0,3% di possibilità di raggiungere gli ottavi. Ora, non solo è la prima formazione norvegese a spingersi tanto avanti (il Rosenborg raggiunse i quarti nel 1996-1997, quando il format vi prevedeva l'accesso diretto dopo la fase a gironi), ma è anche la prima squadra che non gioca nei primi cinque campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) a vincere quattro partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League contro avversarie di quei campionati dai tempi dell'Ajax nel 1971-1972, che poi vinse la Coppa. Inoltre, l'Inter è stata eliminata per la prima volta dalla Champions da una squadra non appartenente ai primi cinque campionati europei.

"Questa è senza discussione la più grande prestazione di club nella storia del calcio norvegese ottenuta in partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione", commenta del ct della Norvegia, Stale Solbakken, altro specialista nel far vivere amare esperienze al calcio italiano. La sottolineatura riguardante il momento della stagione non è casuale: il campionato norvegese si è concluso a novembre e da allora il Bodo, invece di avere una naturale flessione, ha preso a vincere senza più fermarsi. "Va contro il senso comune che una squadra possa avere successo senza il ritmo di una stagione regolare", rileva The Athletic. (ANSA).