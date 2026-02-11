Premier League: il Tottenham sedicesimo esonera Frank

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Tottenham Hotspur ha annunciato di aver esonerato l'allenatore Thomas Frank, a soli otto mesi dal suo arrivo, in seguito all'undicesima sconfitta in campionato che ha lasciato gli Spurs al 16mo posto della Premier League. Con l'esonero del 52enne danese, arrivato la scorsa estate dal Brentford, il Tottenham dovrà ora trovare il suo sesto allenatore a titolo definitivo in sette anni, un'instabilità iniziata dopo l'esonero di Mauricio Pochettino nel 2019. Una serie di otto partite di Premier League senza vittorie ha portato gli Spurs più vicini alla zona retrocessione, con soli 5 punti di vantaggio sul West Ham, al momento la prima squadra in zona a rischio.

La storia si ripete dopo che la scorsa stagione si era conclusa con un titolo di Europa League, ma un 17mo posto in campionato, motivo dell'allontanamento di Ange Postecoglou. Come l'australiano, Frank ha brillato sulla scena europea, assicurandosi la qualificazione diretta agli ottavi di Champions, ma ha completamente fallito in campionato. (ANSA).