Guidi: “In estate il Milan farà un attaccante di livello alto. Nkunku potrebbe rimanere”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così del mercato in entrata in attacco del Milan:

"Io penso che al di là del futuro di Nkunku un attaccante al Milan arriverà quindi non è legato al francese. Mentre a gennaio poteva esserci questo collegamento, in estate arriverà un attaccante. Io penso che sarà un arrivo di fascia alta, di livello. Io penso che quando il Milan ha preso Gimenez sperava potesse essere il centravanti del futuro. Credo che un profilo arriverà. Se mi chiedi il futuro di Nkunku, dopo l'intervista di ieri ti dico che rimane, non mi sembra un giocatore che vuole andare via, è anche vero che non si può ignorare che una parte della dirigenza abbia preso seriamente l'idea di venderlo a gennaio"