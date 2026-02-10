Nkunku chiarisce: "Mai chiesto al mio agente di cercare altro: voglio rendere qui al Milan"

vedi letture

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Christopher Nkunku sul suo mese di gennaio e la possibilità di andar via: "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di 'aprire' ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan. Rumors? Nel mio lavoro, se inizi ad ascoltare tutti, non puoi concentrarti su ciò che conta. Un giorno dicono che vai li, un altro che vai là, ma tu sei una persona sola, non puoi essere ovunque... So dove voglio stare e pazienza se la gente parla"