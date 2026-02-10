Il Milan osserva Kean da vicino: si punta a trattare direttamente con la Fiorentina

Il Milan nel mese di gennaio ha portato alla corte di Allegri un attaccante dalle caratteristiche ben precise come Niclas Fullkrug ma non si può dire che il tedesco, anche se dovesse essere riscattato a fine stagione per 5 milioni, sia la soluzione a lungo termine per il club rossonero. Da via Aldo Rossi continuano a lavorare per la punta del futuro milanista, specialmente dopo che l'affare Jean-Philippe Mateta, inizialmente bloccato per l'estate, è saltato per questioni mediche. Tra i nomi più in voga, intanto, è tornato quello di Moise Kean.

Scouting

La redazione di Tuttosport questa mattina riferisce come, nel corso dell'ultimo weekend, il Milan abbia inviato un suo uomo a Firenze per vedere da vicino Moise Kean. Al "Franchi" non è andata malissimo, a livello individuale, per il centravanti della Nazionale Italiana che ha trovato il gol del momentaneo soprasso sul Torino. Si è trattato del sesto gol in Serie A quest'anno e del settimo stagionale, in un'annata tutt'altro che semplice per il calciatore e soprattutto per il club viola. La situazione della squadra toscana e specialmente il feeling con Allegri, proiettano Kean come uno dei favoriti per occupare il centro dell'attacco rossonero nella prossima stagione.

Clausola

Chiaro che per passare dalla lista dei papabili alla maglia rossonera addosso, ce ne passa. E in particolare l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla clausola rescissoria importante dal valore di 62 milioni di euro. Sicuramente, dopo questa stagione, il valore può definirsi calato e per tale ragione, a oggi, il Milan salterebbe il versamento della clausola e andrebbe direttamente a trattare con la Fiorentina per abbassare il prezzo. È chiaro che molto dipenderà anche dall'esito della stagione del club viola che, se dovesse malauguratamente essere retrocesso, farebbe ancora più fatica a trattare il prezzo delle cessioni dei suoi giocatori più forti. Questi discorsi, però, oggi sono prematuri: quel che conta è che il Milan osserva e osserverà Kean da vicino.