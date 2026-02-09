Milan in attivo: riscatti in vista per 70 milioni di euro

Il Milan può sorridere sul fronte economico: grazie ai giocatori attualmente in prestito, nella prossima finestra di mercato la società rossonera potrebbe incassare circa 70 milioni di euro dai riscatti da parte di altri club. La cifra rappresenta una boccata d'ossigeno importante in vista della prossima stagione, con plusvalenze già in vista legate ad accordi pre-impostati.

Riscatti in vista: cifre e obiettivi

L'ultimo introito in arrivo riguarda Alex Jimenez: l'esterno, in prestito al Bournemouth, ha raggiunto il 50% delle presenze facendo di conseguenza scattare l'obbligo di riscatto che porta nelle casse milaniste circa metà dei 20 milioni di euro concordati con il Real Madrid, che godeva di una clausola del 50% sulla futura vendita dell'esterno spagnolo.

Un'altra operazione potenzialmente molto proficua è quella di Samuel Chukwueze, che potrebbe essere riscattato dal Fulham per una cifra intorno ai 30 milioni di euro nonostante un avvio di stagione piuttosto complicato, tra periodo di ambientamento e qualche infortunio.

Altri riscatti e situazioni in bilico

Oltre a questi incassi dalla Premier League, ne sono in arrivo altri dalla Serie A: il Bologna dovrebbe acquistare a titolo definitivo Tommaso Pobega per circa 7 milioni di euro, mentre la Cremonese è propensa a fare lo stesso per Filippo Terracciano, il cui diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza dei grigiorossi.

Anche il Genoa è vicino al riscatto di Lorenzo Colombo (potenziali altri 10 milioni di euro), mentre il Como sta facendo le sue valutazioni su Alvaro Morata, il cui riscatto si aggira attorno ai 15. Infine, la Dinamo Zagabria può trattenere Ismael Bennacer per 10 milioni di euro, mentre le situazioni di alcuni giovani come Camarda, Comotto, Bondo, Zeroli e Musah sono ancora de definire.