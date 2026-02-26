MN - Biglietti Milan-Inter, si testa una nuova piattaforma: i dettagli

In vista del derby della prossima settimana (domani dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte della Lega della data e dell’orario), il Milan ha deciso di effettuare un test per quella che potrà essere una nuova piattaforma relativa alla rivendita dei posti riservati agli abbonati. I quasi 40 mila sottoscrittori delle tessere stagionali hanno ricevuto una comunicazione in merito. Il test viene fatto in vista del derby poiché si tratta di una partita ad alta richiesta di biglietti e che ben si adatta ad un test importante per verificare sia la solidità del portale sia la sua efficacia. Come detto, la piattaforma, al momento è riservata ai soli abbonati ed eventuali estensioni ai non abbonati saranno oggetto di valutazione futura. Adesso andiamo a spiegare nel dettaglio di cosa si tratta.

Biglietti Milan-Inter: come funziona la piattaforma

Gli abbonati, esclusi quelli del secondo anello blu come da indicazioni dell’autorità competente di inizio stagione, potranno rimettere in vendita il proprio posto che sarà acquistabile da altri tifosi al prezzo di listino in vigore, ovvero il tabellario relativo alla vendita libera. Questo test è finalizzato a valutare possibili soluzioni definitive a partire dalla prossima stagione, sulla scia di quanto fanno già alcuni circuiti di vendita dei biglietti (tipo TicketOne) o altri club in Serie A. L’obiettivo è quello di introdurre uno strumento legale, ufficiale e regolamentato in maniera chiara che possa consentire ai possessori degli abbonamenti, in caso di impossibilità a presenziare, di rimettere in circolo il proprio posto e recuperare soldi dalla vendita della singola partita.

Cosa succede se l’abbonato ci ripensa?

In caso di ripensamento, l’abbonato può revocare la rimessa in vendita del suo posto entro le prime 48 ore e a patto che il posto non sia stato acquistato da un altro tifoso.

Che listino prezzi viene adottato?

Viene utilizzato il prezzo di listino in vigore, senza maggiorazioni, all’interno di un sistema ufficiale del Club e monitorato dallo stesso. Tra i fini c’è quello di andare contro le piattaforme illegali di secondary ticketing.

Come si ottiene il saldo del biglietto? Quanto va al club e quanto va all’abbonato?

Il saldo del posto venduto avverrà tramite un voucher ticketing che verrà caricato sul profilo dell’abbonato e sarà così diviso: il 60% andrà al tifoso, il 40% al club. Il prezzo applicato sarà quello del listino “vendita libera”, quindi più alto rispetto alle prime due fasi di vendita.

Come si può riutilizzare il credito maturato dalla rivendita dei biglietti tramite la piattaforma?

Il voucher, che viene erogato a partire dal sesto giorno successivo alla partita in oggetto, può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di biglietti o essere stornato dalla sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione successiva. In più ci sarà la possibilità di poter utilizzare il proprio credito o in un’unica soluzione o in più tranche fino al suo esaurimento.

Che validità ha il voucher?

Il voucher ha validità di un anno. Non potrà essere riconvertito in denaro e non è rimborsabile. Potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dentro l’area ticketing del club.

Cosa succede se il posto messo in vendita non viene rivenduto?

Tornerà in possesso del legittimo proprietario che potrà scegliere se utilizzarlo personamente oppure cederlo secondo le regole prevista dalla tipologia del proprio abbonamento (tutti i settori tranne il secondo blu).