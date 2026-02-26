Una stagione a due facce: ora il Milan deve ritrovare il miglior Pulisic. E il rinnovo...

Quella di Christian Pulisic è stata finora una stagione a due facce: da agosto a dicembre l'americano è stato infatti il solito trascinatore, risultando decisivo in diverse partite, mentre da inizio 2026 in poi l'ex Chelsea si è bloccato, tanto da essere ancora a secco nel nuovo anno. La colpa è sicuramente di qualche acciacco fisico che sta condizionando il suo rendimento.

TRASCINATORE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che nella prima parte di stagione Pulisic si era messo sulle spalle il peso dell'attacco del Milan e aveva trascinato il Diavolo a suon di gol, tra cui anche quello decisivo nel derby di andata. Tutto questo nonostante Capitan America non fosse al top della condizione a causa dell'infortunio muscolare rimediato in nazionale ad ottobre e un fastidio alla caviglia che lo ha tormentato per diverso tempo. A fine dicembre, contro l'Hellas Verona, l'ultima rete ufficiale del numero 11 milanista che da quel giorno non ha più segnato.

IL MIGLIOR PULISIC - Negli ultimi due mesi, Christian ha faticato a ritrovare la forma migliore, complice alcuni acciacchi fisici che non gli hanno mai permesso di tornare al top della condizione. Ora uno degli obiettivi primari di Allegri è quello di ritrovare il prima possibile il miglior Pulisic per la parte finale della stagione. Nel frattempo si porterà avanti il discorso del rinnovo del suo contratto che scade nel 2027, ma il Milan ha un'opzione per il prolungamento per un altro anno che sicuramente eserciterà. L'attaccante americano, che in estate potrebbe ricevere offerte interessanti da Premier League e Arabia Saudita, continua ad avere la massima fiducia del club di via Aldo Rossi che non ha nessuna intenzione di cederlo.