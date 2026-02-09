Milan, casting aperto per l'attacco: occhi su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus

Sfumata la pista ed occasione Mateta per via delle condizioni fisiche non ottimali del centravanti francese, dalle parti di via Aldo Rossi è già partito il casting per il nuovo centravanti del Milan. Un vero e proprio "Una poltrone per tre" (invece che due) in versione rossonera, con la dirigenza chiamata a scegliere l'uomo giusto per guidare l'attacco nella prossima stagione. Con il futuro di Santiago Gimenez fortemente in bilico, così come quelli di Fullkrug e Nkunku che devono dimostrare di meritarsi la conferma in rossonero, Max Allegri ha bisogno di un numero 9 affidabile, da 15-20 gol a stagione, possibilmente già rodato in Serie A.

Kean e Vlahovic: piste calde ma complesse

Scrive questa mattina Tuttosport che il nome che torna con forza è quello di Moise Kean. Allegri lo stima, lo ha lanciato alla Juventus e ne apprezza crescita e maturità, confermate dall'ottima scorsa stagione alla Fiorentina, a conferma che in un contesto che funziona lavora, ed anche bene. Il classe 2000 risponde ai parametri del club, ma strapparlo alla Viola non sarà semplice, vista la clausola da 62 milioni di euro attivabile entro la metà di luglio. Sullo sfondo resta anche Dusan Vlahovic, altro pupillo di Allegri. Il serbo, però, ha richieste economiche elevate che al momento frenano un possibile affondo del Milan.

Il fascino internazionale di Gabriel Jesus

La terza opzione è quella più affascinante: Gabriel Jesus. Il brasiliano, legato all'Arsenal fino al giugno 2027, è tornato protagonista dopo gli infortuni e viene monitorato con attenzione dal Milan. Il suo nome è stato proposto già a gennaio, e l'assenza di sviluppi concreti sul suo rinnovo con i Gunners, unita alla scelta di affidarsi da un agente italiano, tengono viva la suggestione Serie A. Dieci anni fa Milano era già stata nel suo destino, sponda nerazzurra però, ora il Diavolo osserva e resta pronto a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.