Dal mercato al campo: il Milan trova finalmente risposte nei nuovi acquisti

Le critiche sugli acquisti del Milan si sono attenuate drasticamente nelle ultime settimane. Dopo mesi di dubbi e commenti negativi, le nuove pedine inserite dalla società stanno avendo un impatto finalmente decisivo sul campo, contribuendo in modo rilevante alla fase offensiva della formazione di Massimiliano Allegri.

Gol e rendimenti: da Nkunku a Fullkrug, segnano quasi tutti

Nel mese di gennaio il contributo degli attaccanti (e non solo) arrivati in estate e a gennaio è stato fondamentale per mantenere il Milan nelle posizioni alte della classifica della Serie A. Otto degli ultimi nove 9 segnati dai rossoneri sono stati infatti realizzati da quei calciatori che fino allo scorso anno giocavano altrove e che sono stati portati a Milano dal direttore sportivo Igli Tare e dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Christopher Nkunku, tra gli altri, è la migliore espressione di questo cambio di passo. Dopo u avvio piuttosto complicato e senza reti nelle sue prime undici gare di campionato, il francese si è sbloccato a dicembre riuscendo da allora a trovare continuità, realizzando cinque gol nelle ultime sei partite disputate.

Rinforzi che pagano e prospettive

Oltre a Nkunku, anche Adrien Rabiot ha timbrato il cartellino per ben tre volte (Como e Bologna), mentre Niclas Fullkug e Koni De Winter hanno trovato una recente ciascuno nelle recenti gare, rispettivamente Lecce e Roma, mostrando come anche i profili meno celebrati stiano riuscendo ad incidere positivamente quest'anno.

Questo rendimento offensivo dei nuovi innesti ha stemperato le critiche di inizio stagione e rilanciato la fiducia , seppr in parte, nelle strategie di mercato della società milanista, che di questo passo potrebbe alla fine avere ragione.