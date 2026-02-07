Difensore cercarsi: Gila il preferito di Tare se Gatti non si dovesse sbloccare

Non c'è due senza tre. Anche la prossima estate il Milan tornerà sul mercato con l'obiettivo di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Un'esigenza che si ripresenta ciclicamente e che negli ultimi mesi ha portato il club rossonero a sondare più piste, alcune sfumate sul più bello, altre, invece, destinate a tornare d'attualità.

Da Gomez a Gatti: i tentativi sfumati

Già in estate il Milan era andato vicinissimo a Joe Gomez, prima che il Liverpool bloccasse tutto per il mancato arrivo di Marc Guehi (oggi al Manchester City). Lo stesso copione si è ripetuto questo gennaio, quando nelle ultime ore del mercato invernale da via Aldo Rossi è partita una chiamata alla Continassa per Federico Gatti, pupillo di Massimiliano Allegri. La proposta era quella di un prestito con diritto di riscatto, ma la Juventus ha chiuso la porta non aprendo ad ulteriori partenze dopo quella di Rugani in direzione Fiorentina. Un no secco, per gennaio, ma non definitivo.

Gila in pole: Tare continua a lavorare sotto traccia

Guardando all'estate il nome caldo è quello di Mario Gila. Il difensore della Lazio, in scadenza nel giugno 2027, ha già comunicato alla società bianoceleste di non rinnovare il suo contratto costringendo il club di Lotito a valutarne la cessione. Scenario ideale per il Milan, che segue lo spagnolo da settimane. Tare lo conosce bene: fu proprio lui a portarlo dal Real Madrid alla Lazio nel 2022. Lotito parte da una valutazione di 20 milioni, ma il forte legame tra il direttore sportivo rossonero e il giocatore potrebbe fare la differenza, nonostante la concorrenza di club inglesi e dell'Atletico Madrid.