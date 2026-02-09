Runjaic sbotta dopo il ko di Lecce: "Campo di bassissimo livello, non all'altezza della Serie A"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic non ha decisamente digerito la sconfitta della sua squadra a Lecce. Al di là del risultato finale, che sorride ai salentini grazie ad un gol al 90esimo di Banda, ciò che più ha fatto arrabbiare l'allenatore bianconero è stato il manto erboso dello stadio Via del Mare, non ritenuto all'altezza di un campionato come la Serie A. Di seguito le dichiarazioni di Runjaic in conferensta stampa.

“Era esattamente la partita che ci aspettavamo, il Lecce giocava molto sulle seconde palle. Il livello del terreno di gioco è stato bassissimo, non al livello della Serie A. Non era facile giocare dal basso. Il Lecce ha fatto bene, dal mio punto di vista non è stata una partita bella da vedere. Avrei preferito pareggiare e portare a casa un punto ma non è andata così. Pensiamo alla prossima contro il Sassuolo".