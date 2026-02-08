La Juventus rimonta la Lazio all'ultimo grazie a Kalulu: la classifica aggiornata di Serie A
Proprio quando sembrava non esserci più speranza, la Juventus ha riacciuffato la Lazio a pochi secondi dalla fine della partita grazie alla rete dell'uomo che non ti aspetti, Pierre Kalulu. Grande rammarico per la formazione di Maurizio Sarri, che dopo essere andata in vantaggio di due gol ha anche avuto l'occasione di chiudere la partita, fallendo però l'appuntamento con la terza rete. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio dell'Allianz Stadium:
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 43
6. Como 41*
7. Atalanta 36
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara da recuperare *
