MN - Talarico senza dubbi: “Cisse ha grandi doti, ma è presto per dire se è già da Milan”

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

Cissè può diventare un'alternativa lì davanti per il Milan già a partire dalla prossima stagione?

"Onestamente penso altro, perché il Milan la Champions la farà, ed avrà sicuro di seconde linee. Potrei pensare anche ad una Serie A di Cissè in prestito, quindi da questo punto di vista, sinceramente, rispetto ai giocatori che ci sono al Milan là davanti non lo so. Comunque deve completare un processo di maturazione, ha ancora 19 anni eppure ha saputo reggere le pressioni di una piazza come Catanzaro che pretende. Il ritiro che andrà a fare con il Milan, comunque, sarà indicativo per tante cose ma ha doti che riesce a far venire fuori con naturalezza, e lo si capisce da come tocca il pallone. Non è il calciatore che si accontenta, e magari con un po' più di educazione che gli verrà data da giocatori di uno spessore più elevato e da un allenatore come Allegri avrà altra possibilità di crescita. Ha comunque ancora tanto da dare".

Il Milan ha deciso di lasciarlo in prestito a Catanzaro per questi ultimi mesi di stagione

"Saranno una sua personale vetrina indipendentemente dal Catanzaro, con il quale vuole fare bene. In questo periodo ci si renderà conto del suo carattere, perché potrebbe dire "Tanto io il contratto con il Milan l'ho firmato", ma sono sicuro che lui voglia farsi conoscere ancora meglio perché i mezzi li ha".