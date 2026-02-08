Panchina cercarsi: da Pioli a Zidane, passando per Maresca e Blanc

Si aggiorna la lista degli allenatori senza panchina dopo l'esonero di Dino Toppmoller (Eintracht Francoforte). Il tecnico tedesco si aggiunge a un gruppo che ha visto entrare in questo 2026 Xabi Alonso, Enzo Maresca, Ruben Amorim e l'ex Milan e Fiorentina Stefano Pioli. Questa la lista di 50 nomi redatta dai colleghi di TMW:

Xabi Alonso (44 anni, Spagna)

Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)

Mario Anselmi (40 anni, Argentina)

Davide Ballardini (61 anni, Italia)

Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)

Laurent Blanc (59 anni, Francia)

Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)

Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)

Luca D'Angelo (54 anni, Italia)

Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)

Massimo Donati (44 anni, Italia)

Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)

Marco Giampaolo (58 anni, Italia)

Alberto Gilardino (43 anni, Italia)

Luca Gotti (58 anni, Italia)

Frank Haise (54 anni, Francia)

Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)

John Heitinga (41 anni, Olanda)

Adi Hutter (55 anni, Austria)

Ivan Juric (50 anni, Croazia)

Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)

Bruno Lage (49 anni, Portogallo)

Joachim Low (65 anni, Germania)

Enzo Maresca (45 anni, Italia)

Walter Mazzarri (64 anni, Italia)

Thiago Motta (43 anni, Italia)

Alessandro Nesta (49 anni, Italia)

Fabio Pecchia (52 anni, Italia)

Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)

Stefano Pioli (60 anni, Italia)

Davide Possanzini (49 anni, Italia)

Ange Postecoglou (60 anni, Australia)

Graham Potter (50 anni, Inghilterra)

Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)

Marco Rose (49 anni, Germania)

Leonardo Semplici (58 anni, Italia)

Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)

Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)

Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)

Igor Tudor (47 anni, Croazia)

Erik ten Hag (55 anni, Olanda)

Edin Terzic (42 anni, Germania)

Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)

Dino Toppmoller (45 anni, Germania)

Mark van Bommel (48 anni, Olanda)

Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)

Patrick Vieira (49 anni, Francia)

Xavi (45 anni, Spagna)

Paolo Zanetti (43 anni, Italia)

Zinedine Zidane (53 anni, Francia)