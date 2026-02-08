Carnevali da ragione De Rossi: "VAR? Se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio"

Nel pre partita di Sassuolo-Inter l'amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro i nerazzurro e non solo, visto che ha anche parlato di VAR a fronte di quanto successo ieri in Genoa-Napoli con il rigore assegnato ai partenopei che tanto ha fatto discutere.

Fa discutere il VAR, poi si parla del fatto che si giochi troppo. Ha consigli sul tema?

"Ci vorrebbe tanto tempo e non so se potremmo comunque risolverle. Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti. Sul VAR: va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, sono d'accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio".