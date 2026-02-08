MN - Oddo: "Il talento va coltivato ogni giorno, io qui per aiutare i ragazzi e dare buoni consigli"

vedi letture

Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it dopo la sconfitta odierna contro il Virtus Ciserano. Il tecnico rossonero non fa drammi, analizzando in maniera lucida il momento e percorso della squadra. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Sulla sconfitta contro Virtus Ciserano

"Sicuramente ci è mancata un po' di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva. Sicuramente dovremo crescere nell'agonismo che ci mettiamo in campo, ma abbiamo fatto un buon calcio oggi, a noi interessa quello. Non siamo qui a vincere il campionato..".

Un giovane pronto per la prima squadra?

"Tutti questi ragazzi sono potenzialmente bravi, però il talento va coltivato. A questa età non si può dire chi arriverà e chi no, devi dare dei consigli e aspettare che ognuno faccia il proprio percorso".