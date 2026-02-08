Sassuolo-Inter, nerazzurri in vantaggio con Bisseck. Ma l'angolo nasce da un netto fuorigioco non segnalato
MilanNews.it
Inter in vantaggio nei primi minuti della sfida del Mapei Stadium, con il Sassuolo che era andato vicino al gol qualche istante prima. La sblocca Bisseck su un angolo nato da un'azione imbastita inizialmente da Thuram, in netto fuorigioco sul passaggio filtrante di Bastoni.
L'assistente non alza la bandierina, era una chiamata decisamente facile, e l'azione prosegue fino al tiro di Luis Henrique deviato in angolo dal portiere. Dal corner, battuto da Dimarco, arriva il vantaggio della squadra di Chivu, viziato da quel netto fuorigioco di Thuram non segnalato. Il VAR, fortunatamente per i nerazzurri, non è potuto intervenire perché c'è stato appunto l'angolo di mezzo.
Pubblicità
L'Avversario
Sassuolo-Inter, nerazzurri in vantaggio con Bisseck. Ma l'angolo nasce da un netto fuorigioco non segnalato
Le più lette
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Talarico (CorSport): "Vi racconto chi è Cissè. Il Milan ha fatto un gran bell'affare"
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com