Sassuolo-Inter, nerazzurri in vantaggio con Bisseck. Ma l'angolo nasce da un netto fuorigioco non segnalato

Inter in vantaggio nei primi minuti della sfida del Mapei Stadium, con il Sassuolo che era andato vicino al gol qualche istante prima. La sblocca Bisseck su un angolo nato da un'azione imbastita inizialmente da Thuram, in netto fuorigioco sul passaggio filtrante di Bastoni.

L'assistente non alza la bandierina, era una chiamata decisamente facile, e l'azione prosegue fino al tiro di Luis Henrique deviato in angolo dal portiere. Dal corner, battuto da Dimarco, arriva il vantaggio della squadra di Chivu, viziato da quel netto fuorigioco di Thuram non segnalato. Il VAR, fortunatamente per i nerazzurri, non è potuto intervenire perché c'è stato appunto l'angolo di mezzo.