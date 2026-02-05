Vergara elogia il suo mister: "Con Conte come a scuola, mi insegna a non staccare mai la testa"

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - "All'inizio dell'anno Conte mi disse 'Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi'. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di concentrazione e a migliorare. Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola. Loro mi insegnano e io cerco di apprendere il più possibile". La sorpresa del Napoli, Antonio Vergara, 23 anni da Frattaminore, cresciuto nelle giovanili del Napoli, racconta del suo rapporto speciale con il tecnico, Antonio Conte.

A Radio Crc, sottolinea di sentirsi "sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo. In questi anni ho sempre giocato sulla trequarti, mi sono sempre trovato bene ed è dove riesco, secondo me, ad esprimermi al meglio: poi ho giocato mezzala, quinto, esterno, ho fatto un po' tutto". (ANSA).