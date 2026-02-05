Inter, Chivu: "Il mercato è bastardo, non sempre si riesce... Rabiot? Noi andiamo avanti con il lavoro..."
L’Inter di Chivu super agevolmente il Torino e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Al termine della partita il tecnico nerazzurro, tra le altre cose, ha parlato di mercato e ha risposto anche a Rabiot:
"Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Si parla spesso di cosa ci servirebbe: non sempre va a buon fine e a noi va bene così. La società ha provato a fare fino alla fine quello che noi avevamo richiesto, ma il mercato è bastardo e non sempre si riesce. Batteremo colpo su colpo per il cammino di questa stagione. Rabiot dice che senza il Milan faremmo un campionato a parte? Noi vogliamo essere competitivi, dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro...".
