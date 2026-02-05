Il piccolo Emanuele incalza Cassano su Leao: "Antò, deciditi"

vedi letture

In tour a Bari con “Viva El Futbol” insieme ai compagni Ventola e Adani, Antonio Cassano è stato messo in difficoltà, ovviamente in modo simpatico, da un giovanissimo fan salito sul palco per fargli delle domande. Il bambino, spigliato e intraprendente, ha incalzato Fantantonio: “Antonio, ma non è che fai tutta questa guerra su Leao perché in realtà ne sei innamorato, e vedi in lui l’unica raffinatezza e spavalderia in Serie A, proprio come facevi tu? O in fondo sei anche tu un risultatista che critica il talento?”.

Cassano risponde: “Io critico Leao perché lui è convinto di essere un fenomeno. Perché io faccio sempre il paragone… Lui fa il rappettaro, guadagna 8 milioni, fa tre gol a stagione (è già a quota 8 quest’anno, ndr). E poi il talento… Lui non ha talento”.

Il bambino, Emanuele, fa esplodere il teatro con la sua risposta: “No Antò, se non è “raffinatezza” uno che punta l’uomo con il sorriso e fa la giocata folle allora chi è rimasto in Serie A ora? Vuoi il soldatino o vuoi il genio? Deciditi”.

Cassano incassa col sorriso, poi risponde: “Io ero un genio, Leao non è un genio. Tu la pensi in modo diverso, giusto? A te piace Leao?”. Replica Emanuele: “È un’opinione”. E Cassano se la ride: “Ora me lo porto in giro, ne sa più lui di Ventola. Stiamo inguaiati”.

Un bel siparietto che ha fatto contento il piccolo Emanuele.