Hazard: "Vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan"

Per vedere Eden Hazard in Italia c’è stato bisogno del vino. Un rosso, un rosé e un bianco firmati "The Wine Of The Champions", il brand ideato da Fabio Cordella, imprenditore vinicolo che produce bottiglie insieme ai calciatori. Il campione belga, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta del suo rapporto con la Serie A.

Finalmente Hazard. È mai stato vicino a giocare nella nostra Serie A?

“A dire il vero... no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti...”.