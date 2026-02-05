Marotta sul Milan: “Vantaggio avere solo il campionato, ma noi siamo abituati ad avere tante partite”

Mercoledì 4 febbraio 2026, nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Torino”, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset:

In campionato il Milan che giocherà molte partite in meno, può essere avvantaggiato? "Beh, sicuramente il duello non è solo con il Milan, ma con quelle squadre che sono in alto in classifica. Siamo un gruppetto di squadre e tutte possono ambire a ottenere il massimo dei risultati. Siamo davanti oggi a un calcio un po' diverso rispetto agli ultimi anni, dove la parte motivazionale, la parte di stress agonistica ha un ruolo importante. Per cui il fatto che il Milan sia l'unica di quelle di testa a dover gestire e pianificare degli impegni che sono quelli esclusivi del campionato, in quanto in Coppa Italia è stato eliminato, è chiaramente per me e secondo noi un vantaggio. Poi però noi siamo anche abituati a gestire numerose partite. La stagione passata abbiamo fatto 64 partite, siamo arrivati comunque in finale di Champions e vicini a vincere lo scudetto. Di conseguenza noi non possiamo arrenderci, dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni"