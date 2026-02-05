Coppa Italia, stasera Atalanta-Juventus: la situazione

Dopo il passaggio di turno dell'Inter ieri sera contro gli uomini di Baroni, stasera la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a scendere in campo per cercare di ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia. Obiettivo che chiaramente sarà il medesimo dell'Atalanta, che avrà mille motivazioni per questa partita e il "vantaggio" di giocare tra le mura amiche. La vincente delle due affronterà in semifinale la squadra che passerà tra Bologna e Lazio, match che si giocherà mercoledi 11 febbraio.

ATALANTA - JUVENTS

New Balance Arena

h. 21:00

arb. Michael Fabbri

COPPA ITALIA - TABELLONE

Inter

Napoli - Como (Martedì 10 febbraio)

Atalanta - Juventus (stasera, 5 febbraio)

Bologna - Lazio (mercoledi 11 febbraio)