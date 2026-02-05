Coppa Italia, stasera Atalanta-Juventus: la situazione
MilanNews.it
Dopo il passaggio di turno dell'Inter ieri sera contro gli uomini di Baroni, stasera la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a scendere in campo per cercare di ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia. Obiettivo che chiaramente sarà il medesimo dell'Atalanta, che avrà mille motivazioni per questa partita e il "vantaggio" di giocare tra le mura amiche. La vincente delle due affronterà in semifinale la squadra che passerà tra Bologna e Lazio, match che si giocherà mercoledi 11 febbraio.
ATALANTA - JUVENTS
New Balance Arena
h. 21:00
arb. Michael Fabbri
COPPA ITALIA - TABELLONE
Inter
Napoli - Como (Martedì 10 febbraio)
Atalanta - Juventus (stasera, 5 febbraio)
Bologna - Lazio (mercoledi 11 febbraio)
Pubblicità
News
Marotta sul Milan: “Vantaggio avere solo il campionato, ma noi siamo abituati ad avere tante partite”
Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlanidi Franco Ordine
Le più lette
1 Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
2 Pedulla ricorda: “Sconfitta con la Cremonese benedizione calcistica, il giorno dopo è arrivato Rabiot”
Primo Piano
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com