8 giorni a Pisa-Milan: il programma dei rossoneri in vista della trasferta
Come scritto ieri qui sul nostro sito MilanNews.it, la scorsa mattina i rossoneri hanno svolto un lavoro di scarico a Milanello dopo la sfida di martedi sera contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Dopo questa, Allegri ha concesso ai suoi ragazzi ben tre giorni liberi, lasciando così i giocatori la possibilità di staccare per poi riprendere domenica pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista della terza trasferta consecutiva a Pisa.
Nel weekend il Milan non giocherà in campionato a causa del rinvio della sfida di San Siro contro il Como, con l'impianto meneghino impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I rossoneri, come detto, torneranno poi in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.
La partita che salta questo weekend, Milan-Como, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45.
