Modric, professore in mezzo al campo: l’esultanza social

vedi letture

La vittoria dei Rossoneri a Bologna è arrivata in seguito ad una delle migliori prestazioni della squadra del suo intero campionato. Se c'è un giocatore però che ormai non stupisce più, oppure non smette di stupire, a voi la scelta, è Luka Modric. Il croato ha fornito l'ennesima prova da professore in mezzo al campo, tenendo per quasi 90 minuti, quasi perchè è stato sostituito al 72', le chiavi del centrocampo Rossonero. Ieri sera, per festeggiare la vittoria, ha commentato così il campione in maglia 14, postando sul suo profilo Instagram: "Un'altra vittoria importante, bravi ragazzi. Avanti così !"

LA PARTITA DI MODRIC IN DATI

Tiri 0

Fuorigioco 0

Passaggi chiave 1

Passaggi in area difensiva 4

Passaggi all'indietro 6

Passaggi completati 31/35 (89%)

Passaggi lunghi completati 3/3 (100%)

Tocchi 46

Dribbling 1/1 (100%)

Falli 2

Recuperi palla 5



