Modric, professore in mezzo al campo: l’esultanza social

di Andrea La Manna

La vittoria dei Rossoneri a Bologna è arrivata in seguito ad una delle migliori prestazioni della squadra del suo intero campionato. Se c'è un giocatore però che ormai non stupisce più, oppure non smette di stupire, a voi la scelta, è Luka Modric. Il croato ha fornito l'ennesima prova da professore in mezzo al campo, tenendo per quasi 90 minuti, quasi perchè è stato sostituito al 72', le chiavi del centrocampo Rossonero. Ieri sera, per festeggiare la vittoria, ha commentato così il campione in maglia 14, postando sul suo profilo Instagram: "Un'altra vittoria importante, bravi ragazzi. Avanti così !"

LA PARTITA DI MODRIC IN DATI
Tiri 0
Fuorigioco 0
Passaggi chiave 1
Passaggi in area difensiva 4
Passaggi all'indietro 6
Passaggi completati 31/35 (89%)
Passaggi lunghi completati 3/3 (100%)
Tocchi 46
Dribbling 1/1 (100%)
Falli 2
Recuperi palla 5

 