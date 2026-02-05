Milanese: "Ovvio che il Milan punta allo Scudetto, non ha le coppe"

di Manuel Del Vecchio

Mauro Milanese, ex calciatore e dirigente, è stato ospite di Maracanà su TMW Radio. I suoi pensieri sul Milan:

 Milan, meglio guardare dietro o davanti?

"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".