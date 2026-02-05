La Juventus recupera Yildiz per il match contro l'Atalanta
(ANSA) - TORINO, 05 FEB - La Juventus è in partenza con direzione Bergamo, alle 21 di questa sera i bianconeri sfideranno l'Atalanta per cercare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Anche Kenan Yildiz ha preso parte alla spedizione: il turco figura regolarmente nell'elenco dei convocati del tecnico Luciano Spalletti nonostante le leggere noie muscolari accusate a Parma. Nella lista ci sono anche gli ultimi arrivati Holm e Boga, alla prima convocazione con la Juve. Restano ai box i lungodegenti Milik e Vlahovic. (ANSA).
