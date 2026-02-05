Serie A, sei giocatori squalificati per un turno nella 24esima giornata

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Sei giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie A dopo la 23/a giornata. Sono Honest Ahanor e Marten De Roon dell'Atalanta, Amin Sarr del Verona, Luca Pellegrini della Lazio, Matteo Prati e Nikola Vlasic del Torino. (ANSA).