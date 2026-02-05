Il commento del club a Bologna-Milan: "Nonostante le assenze importanti la prestazione è stata di quelle inappuntabili, da grande squadra"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Bologna-Milan (0-3):

"Un grande segnale. Per noi stessi, per tutto il campionato. Il febbraio rossonero inizia con una delle migliori partite della stagione, perché è un grande Milan quello che vince 3-0 a Bologna nella sfida conclusiva della 23ª giornata di Serie A. Un risultato pressoché mai in discussione, perché dopo un avvio intenso dei padroni di casa i ragazzi di Allegri hanno preso il controllo delle operazioni già nel primo tempo, andando negli spogliatoi con un doppio vantaggio grazie all'inedito duo offensivo di serata, quello formato da Loftus-Cheek e Nkunku.

Un risultato arrotondato al rientro dall'intervallo grazie al gol di un incontenibile Rabiot, un punteggio che poteva essere ancora più rotondo viste le tante opportunità avute nel resto della ripresa. Nonostante le assenze importanti la prestazione è stata di quelle inappuntabili, da grande squadra, per un risultato che ci permette di tenere a distanza le inseguitrici per i piazzamenti europei (allungando a 7 punti il margine sul 5° posto). Solo applausi per un gruppo che è giunto oggi alla 22ª partita consecutiva senza sconfitte, e che ora avrà una decina di giorni per preparare il prossimo impegno: la trasferta di Pisa del 13 febbraio".

BOLOGNA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"È stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn - una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso. È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti. Il nostro obiettivo, ripeto, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti dentro come squadra e hanno difeso bene: non prendere gol fa sempre bene. Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter? È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions”.