Pasotto: "Ma pensa un po': quando si evita di regalare i primi tempi, tutto diventa più facile"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla prestazione del Milan a Bologna: "Il muso stavolta è lungo. E poteva esserlo anche di più. Per una volta, bando alle vittorie di misura: il Milan che domina la partita senza permettere all'avversario di metterla mai in discussione magari non è una primizia stagionale assoluta, ma di certo è qualcosa che non capita spesso. E poi, dalla confortante e confortevole vittoria del Dall'Ara arriva anche un altro insegnamento, tanto banale quanto evidente: quando si evita di regalare i primi tempi, tutto diventa più facile. Ma pensa un po'. Il Diavolo che sbanca Bologna porta con sé una duplice dichiarazione di intenti: un avviso all'Inter - occhio alle distrazioni... - e un altro forte e chiaro al resto della concorrenza per la Champions: adesso la distanza dal quinto posto è di sette punti. Non sarà uno strapiombo, ma inizia a essere una prospettiva interessante. Un dato che merita sottolineare, oltre quello del ventiduesimo risultato utile di fila: il Milan ha raggiunto quota 50 punti dopo 23 partite soltanto per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria.

"Questa era una partita da fare seriamente perché dietro si erano avvicinati molto - racconta Allegri nel dopogara -. I ragazzi sono stati molto bravi sia nella fase difensiva che offensiva. E' stata una buona partita ma potevamo fare ancora meglio nella gestione della palla, con giocate più precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio perché i due davanti hanno fatto i movimenti giusti, trovavamo sfogo sia in profondità che con palla addosso. Era importante arrivare a 50 punti, l'obiettivo è restare nelle prime quattro e non sarà facile. Sul 3-0 abbiamo difeso bene, non prendere gol è sempre una buona cosa. È più importante guardare dietro rispetto a chi sta davanti perché il campionato è ancora lungo e ci sono ancora tanti punti da fare per tornare in Champions".