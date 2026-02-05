Ravezzani: “Milan ha disinvestito più di tutti sul mercato ma è 2°, il merito è di Allegri, piaccia o meno”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato così della situazione del Milan in relazione agli investimenti sul mercato e della bravura di Allegri:

"Come detto da Calcio e Finanza, delle squadre di Serie A, quella ha chiuso il mercato tra l'estate e l'inverno,quello appena concluso, è stato il Milan, + 82 milioni di euro che il Milan si è messo in tasca tramite le cessioni o anche ridimensionamento dei costi della rosa. Molto più in basso troviamo la Juventus, con 54 milioni, l'Inter con 52 milioni e il Napoli 24 milioni. Tutte squadre che hanno chiuso la stagione corrente in attivo dopo le due sessioni di mercato. La Roma ha chiuso con -13 milioni: tra la Roma e il Milan ci sono 100 milioni di differenza. Ecco il Milan è una squadra che ha trovato questa grande possibilità di giocare ad alti livelli, sono secondi in classifica, grazie all'allenatore. Quelli che dicono che ora il Milan scoppia stanno scoppiando loro ma di bile, perchè il Milan in realtà continua tranquillamente a veleggiare in seconda posizione, potrà magari non mantenerla, credo che non riuscirà ad arrivare prima, ma arriverebbe terzo, quarto, primo, sapendo che è la squadra che ha più disinvestito sulla parte tecnica"