Sabatini ricorda: “Giocare a calcio con semplicità non è facile, e non lo dice Allegri…”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così della partita di martedi sera tra Bologna e Milan. Questo il suo commento:

“Chi farà riferimento solo al risultato, stavolta 3-0, al punteggio in classifica, il distacco dall’Inter resta di 5 punti, evidenziato il vantaggio acquisito sulla Roma che è di 7 punti, sul quarto posto che è il vero obiettivo del Milan, ecco dimenticherà di dire che anche prima del primo gol o del 3-0 finale o delle occasioni finali, ecco anche prima il Milan si era presentato per due volte davanti al portiere, una con Loftus-Cheek, con una situazione tattica, semplice si ma è difficile giocare con semplicità, e lo diceva Cruijff non Allegri. È l’altra volta con Fofana. Poi è arrivato il vantaggio, con un cross di Atehkame per Nkunku, pallone respinto, assist di Rabiot, campione, per Loftus-Cheek che fa 1-0”