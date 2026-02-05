Clamoroso a Roma: i Friedkin pensano al ritorno di Totti in dirigenza

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma". Ha risposto così Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport. Tra le parti, infatti, sarebbero in corso dei dialoghi per capire quale ruolo potrebbe ricoprire l'ex capitano giallorosso. (ANSA).