Borghi non ha più parole: “Modric straordinario, su di lui si costruisce tutto”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato così di Luka Modric dopo l’ennesima prestazione idilliaca del croato. Queste le sue parole:

“Tutta questa mentalità, equilibrio, capacità di far funzionare è molto dovuta a quel giocatore straordinario che il Milan ha in mezzo al campo, che ha vinto il pallone d’oro nel 2018, perchè Modric oltre a dar la possibilità di avere sempre un innesco, nei momenti in cui prendi la palla e l’avversario respira anche un solo attimo, abbassa il ritmo, e allora quando hai uno come lui la palla viaggia. Ma poi il senso della posizione, il senso del campo, la capacità di recuperar la palla pur non essendo un interditore, un giocatore fisico, ma partendo dal punto giusto nel momento giusto, con quella capacità straordinaria di saper leggere le cose prima, ecco che Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato, un vero e proprio plinto su cui si costruisce tutta l’architettura di Allegri”